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Макрон і Нетаньягу мали розмову про ситуацію на Близькому Сході

07.10.2024 / 14:21
Президент Франції Емманюель Марон у неділю провів розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу – на тлі посилення напруги на Близькому Сході та річниці нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це оголосив Єлисейський палац.

У комюніке зазначили, що Макрон і Нетаньягу мали розмову про ситуацію на Близькому Сході, і вона була "абсолютно щирою та з повагою до дружби між Францією та Ізраїлем".

"Лідери визнають існуючі розбіжності у поглядах, як і їхнє прагнення добре зрозуміти одне одного", – зазначили у комюніке.

Розмова відбулася невдовзі після того, як Макрон висловився за призупинення постачання Ізраїлю зброї для продовження операції у секторі Гази, а Нетаньягу гостро відреагував на його заяву.

Макрон у зв’язку з річницею масштабного нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня висловив солідарність з народом Ізраїлю, але також сказав Нетаньягу, що, на його думку, настав час припинити вогонь.

Макрон, Нетаньягу
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