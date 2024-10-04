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У Пенсільванії Трамп провів масштабний мітинг на місці замаху на нього

06.10.2024 / 10:10
Експрезидент США і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп у суботу повернувся на ярмаркову площу в окрузі Батлер (штат Пенсильванія), де його ледь не вбили в липні, і провів масштабний мітинг із величезним натовпом прихильників у критично хиткому штаті, повідомляє Associated Press (AP).

Зазначається, що Трамп стояв за захисним склом, яке тепер закриває сцену на його вуличних мітингах. Він назвав потенційного вбивцю "жорстоким монстром" і сказав, що йому це не вдалося "з волі провидіння і благодаті Божої". Була помітна посилена присутність сил безпеки: на дахах чергували озброєні співробітники правоохоронних органів у камуфляжній формі.

Також на мітингу на підтримку Трампа вперше виступив мільярдер Ілон Маск.

Як пише AP, округ Батлер, на західній околиці штату Пенсильванія, є оплотом Трампа. Він виграв в окрузі, набравши близько 66% голосів у 2016 і 2020 роках. Близько 57% із 139 тис. зареєстрованих виборців округу є республіканцями.

Трамп, Пенсільванія
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