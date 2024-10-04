У Пенсільванії Трамп провів масштабний мітинг на місці замаху на нього

Зазначається, що Трамп стояв за захисним склом, яке тепер закриває сцену на його вуличних мітингах. Він назвав потенційного вбивцю "жорстоким монстром" і сказав, що йому це не вдалося "з волі провидіння і благодаті Божої". Була помітна посилена присутність сил безпеки: на дахах чергували озброєні співробітники правоохоронних органів у камуфляжній формі.

Також на мітингу на підтримку Трампа вперше виступив мільярдер Ілон Маск.

Як пише AP, округ Батлер, на західній околиці штату Пенсильванія, є оплотом Трампа. Він виграв в окрузі, набравши близько 66% голосів у 2016 і 2020 роках. Близько 57% із 139 тис. зареєстрованих виборців округу є республіканцями.