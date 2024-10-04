The Times: росія стала залежати від постачань снарядів із КНДР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

За словами джерела видання, який цитував дані західної розвідки, росія стала залежати від постачань із КНДР після візиту російського диктатора володимира путіна до Пхеньяна на початку року.

Західна розвідка оцінює, що багато північнокорейських снарядів можуть бути несправними, але саме їхня кількість дозволила росії досягти стабільних успіхів на полі бою.

Співрозмовник The Times зазначив, що попри це росія зазнає великих втрат в Україні - 1200 військових на добу, з них 480 - тільки у боях за місто Покровськ Донецької області.

За даними західної розвідки, росія наразі не в змозі одночасно захопити Покровськ та відтіснити українські сили з Курської області без масової мобілізації, але російська влада наразі на цей крок не йде.

"Ми не бачимо жодних ознак того, що путін відступає від своєї головної мети - підкорення суверенітету України. Я не бачу жодної перспективи для переговорів у найближчому майбутньому", - додало джерело видання.