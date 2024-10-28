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Аналітик: Північнокорейські військові не підсилять російську армію

28.10.2024 / 18:30
Попри прибуття до рф північнокорейських військових для їх використання у війні проти України, насправді вони можуть стати серйозною проблемою для самого кремля, а не підсилити російську армію.

Таку думку висловив аналітик The Times, британський політолог Марк Галеотті.

За його словами, йдеться про північнокорейські бойові підрозділи з так званого елітного XI корпусу, відомого як “штурмовий корпус”, проте рівень їхньої підготовки далекий від західних спецпризначенців.

Галеотті каже, що вони відрізняються від інших солдатів армії КНДР і вважаються краще навченими, фізично міцними та дисциплінованими, але їм бракує бойового досвіду, що вкрай важливо на війні.

Він вважає, що розгортання північнокорейських військових безпосередньо на полі бою буде проблематичним ще й через мовний бар’єр.

«Хоча більшість північнокорейців трохи розмовляють російською, ризик непорозуміння і дружнього вогню буде значним. Пхеньян також буде стурбований ризиком дезертирства в Україну», – каже британський політолог.

Крім того, на його думку, треба дивитися на кількість цих солдатів у контексті втрат Росії в Україні, тобто навіть якщо це буде 12 тис. військових, таку кількість живої сили російська армія втрачає за кожні десять днів боїв, тому “це не змінить основної арифметики війни”.

До того ж, як зауважує Галеотті, є велика ймовірність того, що скоро росії нічим буде платити Кім Чен Ину.

КНДР, The Times, Галеотті
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