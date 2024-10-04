Войти | Зарегистрироваться
20:50

суббота,
05 октября
Онлайн
Зеленський: росія зруйнувала всі українські ТЕС та більшу частину гідроенергетичних потужностей
Країна
Зеленський: росія зруйнувала всі українські ТЕС та більшу частину гідроенергетичних потужностей
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Суспільство

ВООЗ: Проблемна поведінка підлітків в соціальних мережах потребує уваги на рівні громадського здоров’я

04.10.2024 / 18:30
Уряди країн повинні врегулювати використання смартфонів за аналогією з тютюновими виробами.

Про це заявила представниця Всесвітньої організації охорони здоров’я Наташа Аззопарді Мускат на Європейському форумі охорони здоров’я в Гаштайні.

Таке рішення повинно сприяти боротьбі зі зростаючим негативним впливом соціальних мереж на психічне здоров’я молодих людей.

Наташа Аззопарді Мускат зазначила, що проблемна поведінка підлітків в соціальних мережах потребує уваги на рівні громадського здоров’я.

Згідно з нещодавніми дослідженнями організації, в якому брали участь 280 тис. підлітків, зростання кількості випадків проблемної поведінки в соціальних мережах спостерігається, зокрема, серед дівчат. 13% опитаних відчувають труднощі з контролем над використанням соцмереж.

Фахівчиня запевняє, що деякі заходи, як-от вікові обмеження, контрольовані ціни та заборонені зони, можуть бути ефективними у контролі за використанням смартфонів.

Наташа Аззопарді Мускат запропонувала подумати про обмеження використання цифрових пристроїв у певних місцях, подібно до заборони куріння.

Також представниця ВООЗ наголосила, що діти та підлітки повинні отримувати знання для ефективного керування цифровим світом.

Аззопарді Мускат наголосила, що зволікати з діями не можна, бо вплив соціальних мереж може серйозно позначитися на психічному здоров’ї та успішності підлітків.

смартфон, соціальні мережі
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
5 октября
4 октября
3 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.