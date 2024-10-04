ВООЗ: Проблемна поведінка підлітків в соціальних мережах потребує уваги на рівні громадського здоров’я

Про це заявила представниця Всесвітньої організації охорони здоров’я Наташа Аззопарді Мускат на Європейському форумі охорони здоров’я в Гаштайні.

Таке рішення повинно сприяти боротьбі зі зростаючим негативним впливом соціальних мереж на психічне здоров’я молодих людей.

Наташа Аззопарді Мускат зазначила, що проблемна поведінка підлітків в соціальних мережах потребує уваги на рівні громадського здоров’я.

Згідно з нещодавніми дослідженнями організації, в якому брали участь 280 тис. підлітків, зростання кількості випадків проблемної поведінки в соціальних мережах спостерігається, зокрема, серед дівчат. 13% опитаних відчувають труднощі з контролем над використанням соцмереж.

Фахівчиня запевняє, що деякі заходи, як-от вікові обмеження, контрольовані ціни та заборонені зони, можуть бути ефективними у контролі за використанням смартфонів.

Наташа Аззопарді Мускат запропонувала подумати про обмеження використання цифрових пристроїв у певних місцях, подібно до заборони куріння.

Також представниця ВООЗ наголосила, що діти та підлітки повинні отримувати знання для ефективного керування цифровим світом.

Аззопарді Мускат наголосила, що зволікати з діями не можна, бо вплив соціальних мереж може серйозно позначитися на психічному здоров’ї та успішності підлітків.