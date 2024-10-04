Рютте: росія перейшла "червону лінію", розпочавши війну в Україні

Про це сказав генеральний секретар Альянсу Марк Рютте на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві в четвер, 3 жовтня.

За його словами, міжнародне право не закінчується на кордоні України з росією.

"росія веде свою незаконну війну, і це означає, що націлювання на російські винищувачі та ракети до того, як вони будуть використані проти цивільної інфраструктури України, може допомогти врятувати життя. Єдина країна тут, яка перейшла "червону лінію", це не Україна, це росія, розпочавши цю війну", – заявиви він.

Рютте наголосив, що водночас кожен західний союзник сам визначає свою підтримку України.

"І я знаю, що деякі з цих обговорень тривають. Але зрештою не НАТО, а кожен союзник має вирішувати, які обмеження є на зброю, яку вони постачають Україні", – підкреслив він.

За словами генсека НАТО, питання дозволу застосовувати далекобійну зброю по військових обʼєктах у росії обговорять з президентом США Джо Байденом на засіданні у форматі Рамштайн 12 жовтня.