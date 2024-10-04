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Експрем’єр Литви: Конфронтація ЄС з росією можлива через "шість-вісім" років

04.10.2024 / 14:21
Кандидат на посаду комісара з питань оборони Європейського Союзу та експрем’єр Литви Андрюс Кубілюс заявив, що ЄС повинен нарощувати свій військовий потенціал для можливої конфронтації з росією у майбутньому.

Про це повідомило Bloomberg, передає "Європейська правда".

Як зазначило агентство, Кубілюс вважає, що конфронтація з росією можлива через "шість-вісім" років, а тому ЄС необхідно збільшити виробництво, щоб поповнити свої запаси зброї та боєприпасів.

Агентство зауважило, що після висування на посаду єврокомісара Кубілюс заявив, що ЄС варто розглянути варіант випуску спільних облігацій, щоб зібрати додаткові 500 млрд євро, які необхідні для прискорення розвитку промисловості.

Також він висунув ідею створення обов'язкових запасів боєприпасів для ЄС.

Литва
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