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ЗМІ розповіли, скількох громадян Молдови підкупила росія

04.10.2024 / 11:14
У Молдові розкрили масштабну операцію росії з метою вплинути на результати референдуму щодо вступу країни до Євросоюзу і результати президентських виборів. Країна-агресор підкупила понад 130 тисяч громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg і NewsMaker.

Голова Генерального інспекторату поліції Молдови Віорел Чорнуецану розповів, що лише у вересні з росії на рахунки громадян Молдови було переведено 15 мільйонів доларів. Вони мали поширювати дезінформацію, здійснювати провокації та напади на державні установи.

"росія прагне не лише корумпувати виборців, а й спровокувати протести та дестабілізацію на території Молдови", - зазначив Чернуецану.

За його словами, платежі здійснюються шляхом переказів на картки банку, пов'язаного із Міністерством оборони росії. Ті громадяни, яких підкупили, отримують інструкції через Telegram про те, як голосувати та поширювати неправдиву інформацію про ЄС.

При цьому, як розповіла голова Антикорупційної прокуратури Молдови Вероніка Драгалін, громадянам, які відкрили банківські рахунки в росії, загрожує штраф, конфіскація майна або в'язниця.

"Для ясності: людям, які беруть участь у цьому, загрожує не лише штраф понад 37 тисяч леїв (понад 2 тисяч доларів - ред.), а й конфіскацією всіх коштів, що надійшли на іноземний рахунок... Ми маємо право заарештувати їхнє майно в Молдові: автомобілі, землю, будинки... Вам загрожує штраф, конфіскація (майна - ред.) або навіть ув'язнення", - розповіла вона.

За словами чиновниці, уникнути покарання можуть ті громадяни Молдови, які розкажуть про схему, здадуть незаконно отримані гроші та співпрацюватимуть зі слідством.

Молдова, Bloomberg
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