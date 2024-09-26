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Bloomberg: Незважаючи на експортний контроль американські компанії компанії поставляють росіїі електронні компоненти для ракет

03.10.2024 / 18:30
Американські компанії через посередників продовжують постачати росії електронні компоненти для виробництва ракет. При цьому влада США їх не звинувачує у порушенні експортного контролю.

Про це йдеться у публікації на Bloomberg у середу, 2 жовтня.

Видання нагадує, що у 2022 році США та їхні союзники запровадили експортний контроль, який заборонив постачання широкого класу технологій до росії, щоб підірвати її оборонну промисловість. Обмеження зробили незаконними постачання в росію напівпровідників західної розробки, якщо вони могли бути використані у військових цілях, навіть якщо вони були зроблені в Китаї.

Проте компоненти, вироблені низкою західних компаній, регулярно виявляють у російських ракетах, наприклад, Іскандерах. Йдеться про американські Silicon Laboratories Inc, Texas Instruments Inc., Analog Devices, німецьку Infineon Technologies та американську компанію з китайським капіталом Integrated Silicon Solution Inc. Велика кількість деталей, що виявлялися, були зроблені після лютого 2022 року.

За даними митниці, з березня 2022 року в Росію було відправлено мільйони компонентів, вироблених Analog та обмежених експортним контролем США. Лише минулого року росія імпортувала компоненти Analog на суму 326 мільйонів доларів, згідно з аналізом даних про російську торгівлю, проведеним дослідниками Київської школи економіки.

Компоненти не продаються росії безпосередньо, переважно вони проходять через компанії у Китаї та Гонконгу. Американські компанії з виробництва мікросхем використовують авторизованих дистриб'юторів, які у свою чергу продають постачальникам електроніки по всьому світу.

США намагалися зупинити потік компонентів для ракет до росії, вживши жорстких заходів проти цих посередників. Наприкінці серпня Міністерство фінансів США оприлюднило санкції проти 400 суб'єктів за підтримку війни росії проти України, включаючи понад дюжину гонконгських компаній. Але воно не звинуватило Analog чи інших американських виробників у порушенні експортного контролю, пише видання.

Analog заявляє, що повністю дотримується експортного законодавства, не схвалює використання своєї продукції російськими військовими та вживає заходів щодо посилення контролю. Однак продукція компанії продовжує надходити до рф.

Українські чиновники кажуть, що західні компанії з виробництва напівпровідників не докладають зусиль для контролю своїх ланцюжків поставок та припинення потоку чіпів на російські військові заводи.

"Компанії можуть говорити, що вони нічого не продають Росії, що вони просто продають якимсь посередникам. Але це не змінює того факту, що ці деталі потрапляють до росії у величезних обсягах", - сказав у коментарі виданню голова ГУР Кирило Буданов.

Він підкреслює, що єдиний спосіб заблокувати можливості Кремля щодо обстрілу української території - це зупинити потік напівпровідників до росії. "Цього не станеться. Усі відводять очі від того, що відбувається", - резюмував він.

США, електронні компоненти
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