ЄК: Вразливі групи користувачів TikTok, YouTube та Snapchat піддаються ризику споживання неправдивої інформації

Про це повідомило Euronews, передає "Європейська правда".

Зазначається, що TikTok, YouTube і Snapchat повинні будуть відповісти на питання Єврокомісії про те, як працюють їхні алгоритми рекомендацій відео.

Як повідомляється, це розслідування відбувається в рамках Закону про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA) через занепокоєння, що вразливі групи користувачів піддаються ризику споживання неправдивої інформації та контенту, який може завдати шкоди їхньому психічному здоров’ю.

Єврокомісія вивчає, як рекомендаційні алгоритми впливають на користувачів, особливо в контексті виборів та контенту, що пропагує розлади харчової поведінки, депресію або вживання наркотиків.

Окрім цього, під прицілом розслідування також перебувають функції автопрогравання та нескінченного прокручування (infinite scrolling), які можуть сприяти надмірному перегляду відео.

Згідно з DSA, платформи, які мають понад 45 млн активних користувачів на місяць, повинні відповідати суворим вимогам прозорості.

Цей запит також стосується заходів, які компанії застосовують для захисту неповнолітніх та зменшення розповсюдження шкідливого контенту.

Єврокомісія запитує в технологічних гігантів, як саме працюють їхні алгоритми, за якими параметрами формується стрічка рекомендацій, а також чи надають платформи користувачам можливість обмежити певні види контенту.

Зокрема також цікавлять заходи безпеки, що запобігають поширенню незаконної або небезпечної інформації.

Якщо компанії не нададуть запитувану інформацію або нададуть неправдиві дані, їм загрожують штрафи відповідно до законодавства ЄС.

Однак цей запит – лише початковий крок у процесі розслідування, і Єврокомісія ухвалюватиме рішення про можливі подальші дії лише після аналізу відповідей.

Як стверджує один із посадовців ЄС, це розслідування має стати "дзвіночком" для платформ, які повинні переглянути свої підходи – наприклад, дозволити користувачам приховувати певні типи відео або обмежувати час перегляду.

Зазначається, що Meta, материнська компанія Facebook та Instagram, не підпадає під цей запит.

Однак, як повідомило видання, у травні Єврокомісія ініціювала окреме розслідування, щоб визначити, чи впливає дизайн платформ Meta на формування залежності у дітей, використовуючи їхню недосвідченість.

TikTok, YouTube і Snapchat повинні надати запитувану інформацію до 15 листопада, після чого Єврокомісія ухвалить рішення, чи є підстави для подальших формальних процедур щодо платформ.