Рютте: У москви немає права вето і впливу на обговорення про вступ України до НАТО

Про це генсек НАТО сказав у середу в Брюсселі на пресконференції, відповідаючи на запитання журналістів, чи має намір він поставити на порядок денний заявку України на членство в альянсі, яку було передано до штаб-квартири восени минулого року.

"Ми хочемо продовжувати підтримувати Україну і в довгостроковій перспективі. росія має зрозуміти, що ми не залишимо Україну одну. Я вірю, що одного разу Україна буде членом НАТО, і я аплодуватиму, коли цей день настане. Також абсолютно очевидно, що у росії немає права вето, вони не можуть впливати на це обговорення. Це лише союзникам обговорювати, як це (заявку України на членство - ІФ-У) просувати", - заявив Рютте.

За його словами, уся робота, яку проводять союзники з Україною і яка спрямована на покращення взаємосумісності України з НАТО - "а не лише гроші, а й навчання, усі програми, які в нас є нині, так само як і індивідуальні зобов'язання, які взяли союзники в плані безпекових угод з Україною, - це все для того, щоб гарантувати, що Україна буде готовою, коли настане цей день, коли членство буде можливим". "Сьогодні я не можу сказати конкретно, яким буде цей шлях, але я абсолютно впевнений, що в майбутньому Україна до нас приєднається", - переконаний генсек НАТО.