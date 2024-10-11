Аналітики назвали причини прискорення наступу рф в Україні

У першому півріччі цього року росіянам вдавалось захопити максимум по 200 кв.км на місяць, повідомили аналітики проєкту UA War Infographics.

Але у серпні вже захопили 351 кв.км, а у вересні 468 кв.км.

Серед головних причин прискорення наступу рф аналітики називають дефіцит зброї в України та зміну в тактиці загарбників.

У своїх штурмах росіяни почали масово використовувати багі та мотоцикли.