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Аналітики назвали причини прискорення наступу рф в Україні

16.10.2024 / 17:27
За серпень і вересень 2024-го російські окупанти захопили у 5,5 раза більше території України, ніж за весь 2023 рік.

У першому півріччі цього року росіянам вдавалось захопити максимум по 200 кв.км на місяць, повідомили аналітики проєкту UA War Infographics.

Але у серпні вже захопили 351 кв.км, а у вересні 468 кв.км.

Серед головних причин прискорення наступу рф аналітики називають дефіцит зброї в України та зміну в тактиці загарбників.

У своїх штурмах росіяни почали масово використовувати багі та мотоцикли.

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