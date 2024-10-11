Президентка ЄК: Нові правила взяття на роботу стосуються персоналу майбутніх єврокомісарів ЄС

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Нові правила взяття на роботу стосуються персоналу майбутніх єврокомісарів і спрямовані на забезпечення їхньої різноманітності та доброчесності.

У порівнянні з 2019 роком збереглась норма про рівну кількість чоловіків і жінок в офісі кожного комісара.

В офісах фон дер Ляєн, топдипломатки ЄС Каї Каллас та п’яти віцепрезидентів Єврокомісії мають працювати представники мінімум п’яти різних національностей, а в офісах інших комісарів – мінімум трьох.

Запроваджується нове правило, згідно з яким не більше двох працівників кожного офісу єврокомісара можуть походити з тієї ж країни, що й комісар – так фон дер Ляєн хоче уникнути того, щоб комісари наймали на роботу лише представників своїх країн.

Крім того, всі глави офісів повинні будуть пройти перевірку на доброчесність – за це відповідатимуть члени Євросоюзу.