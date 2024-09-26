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Politico: Керівники комітетів ЄП підтримали пропозицію провести слухання щодо кандидатур єврокомісарів з 4 по 12 листопада

02.10.2024 / 14:21
Більшість керівників комітетів Європейського парламенту на зустрічі у вівторок, 1 жовтня, підтримали проведення слухань щодо кандидатур комісарів нової Єврокомісії в листопаді, що затримає початок її роботи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Керівники комітетів Європарламенту більшістю підтримали пропозицію провести слухання щодо кандидатур єврокомісарів з 4 по 12 листопада.

Остаточне рішення мають ухвалити в середу на зустрічі керівників політичних груп Європарламенту – це найвищий орган ухвалення рішень у цій інституції.

У разі, якщо слухання відбудуться в листопаді, нова Єврокомісія запрацює не раніше початку грудня. А якщо Європарламент відхилить кілька кандидатур комісарів, цей термін зсунеться до січня.

Альтернативна пропозиція – провести слухання в середині жовтня, що теоретично дозволить новому складу Єврокомісії приступити до роботи на початку листопада.

На такому варіанті наполягає тільки одна фракція – правоцентристська Європейська народна партія, до якої належить голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. ЄНП не вдалось заручитись підтримкою інших груп.

"(Голова ЄНП Манфред. – Ред.) Вебер хоче слухань у жовтні, але він ізольований і не має більшості", – сказав Politico один із євродепутатів на умовах анонімності.

Урсула фон дер Ляєн на сесії Європарламенту запропонувала структуру і склад виконавчої колегії ЄС із кандидатур, запропонованих урядами країн-членів 17 вересня.

Politico, Єврокомісія, Європарламент, фон дер Ляєн
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