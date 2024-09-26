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У росії можуть мобілізувати до 40% підсудних, - ЗМІ

02.10.2024 / 13:19
У росії держдума ухвалила законопроєкт, що дає змогу забирати на війну проти України не тільки вже засуджених або тих, хто перебуває під слідством, а й також підсудних.

За даними видання "Важные истории" з посиланням на міноборони, йдеться про 40% із приблизно 60 тисяч підсудних, передає УНН.

Наприкінці вересня держдума рф ухвалила законопроєкт, який дозволяє забирати на фронт підсудних. "Із приблизно 60 тисяч підсудних очікується забрати 40%", - заявило порталу "Важные истории" джерело в міноборони росії.

До 40% підсудних - близько 24 000 осіб, повідомляють журналісти видання.

Зазначається, що в рф працюють 210 ізоляторів, отже, на війну можуть потрапити понад 20 тисяч осіб. з кожного СІЗО можуть забрати близько 100 осіб. З кожного СІЗО можуть забрати близько 100 осіб. Один з адвокатів повідомив виданню "Важные истории", що в СІЗО ув'язненим посилюють умови утримання; мета - змусити підписати контракт.

Раніше держдумою було ухвалено законопроєкт, за яким на фронт можуть відправити осіб, які перебувають на стадії суду. Наразі в рф створюється можливість для тих, чия справа ще не надійшла до суду, а також - для вже засуджених. Втім володимир путін ще не підписав відповідний законопроєкт.

росія, мобілізація, держдума
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