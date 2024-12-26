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ЦНС: окупанти на ТОТ запускають реєстр іноземців та людей без громадянства, які підлягають висилці

06.01.2025 / 09:10
російські окупанти запускають на тимчасово окупованих територіях України з 5 лютого так званий реєстр контрольованих осіб, до якого заносять місцевих жителів без паспорта рф.

Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

"До реєстру потрапляють іноземці та люди без громадянства, які незаконно перебувають на росії та підлягають висилці. Проте у випадку з ТОТ фактично йдеться про українців без паспорта ворога. У разі внесення до реєстру українці мають або виїхати з рідного краю, або отримати правову підставу для проживання. Також жителям ТОТ без червоної макулатури заборонять користуватися банками, реєструвати нерухомість, керувати транспортом, одружуватися", - йдеться в повідомленні.

У Центрі національного спротиву наголосили, що кожен причетний до примусової паспортизації понесе відповідальність.

ЦНС, ТОТ
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