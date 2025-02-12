Зеленський розповів, як хоче спробувати залучити Трампа на свій бік

"Ті, хто допомагає нам рятувати Україну, (матимуть можливість – ІФ-У) її відремонтувати, зі своїм бізнесом разом з українським бізнесом. Про все це ми готові детально говорити", - сказав Зеленський в інтерв'ю виданню The Guardian.

Він повідомив, що презентував ідею пріоритетного доступу до "рідкісноземельних металів" України Трампу ще у вересні, коли вони зустрічалися в Нью-Йорку, і має намір повернутися з "детальнішим планом" щодо можливостей для американських компаній як у відновленні післявоєнної України, так і у видобутку українських природних ресурсів.

Україна володіє найбільшими запасами урану і титану в Європі, сказав Зеленський, і "не в інтересах Сполучених Штатів", щоб ці запаси опинилися в руках рф, яка ділитиметься ними з КНДР, КНР чи Іраном.

"Ми говоримо не тільки про безпеку, а й про гроші... Цінні природні ресурси, де ми можемо запропонувати нашим партнерам можливості, яких раніше не було, для інвестування в них... Для нас це створить робочі місця, для американських компаній це створить прибуток", - відзначив голова Української держави.