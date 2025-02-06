Макрон: Європейський Союз повинен бути готовим відстоювати свої інтереси

"Я думаю, що це не головний пріоритет у нинішніх умовах, враховуючи всі виклики, які ми маємо. Ми маємо виправити (ситуацію в – ІФ-У) Україні, у нас є ситуація на Близькому Сході, у нас є конкуренція між США та Китаєм, і ми маємо всі ці інновації від штучного інтелекту до чистих технологій. Чесно кажучи, я не думаю, що це має бути головним пріоритетом", - заявив Макрон в інтерв'ю CNN.

Разом з тим, він заявив, що Європейський Союз повинен бути готовим відстоювати свої інтереси.

"Я вважаю, що Європейський Союз не повинен чекати на ініціативу інших і просто реагувати. Що ми повинні зробити, так це діяти від себе та сказати нашим людям, що це наш проект. Це те, що ми хочемо. Ось чому для мене головним пріоритетом Європи є програма конкурентоспроможності, програма оборони та безпеки є моїми амбіціями, і давайте рухатися швидше для себе. Якщо тим часом у нас виникнуть проблеми з тарифами, ми їх обговоримо і вирішимо", - підкреслив Макрон.