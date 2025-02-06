Речниця ЄК: Енергетична солідарність передбачає допомогу країнам, яких зачепило завершення транзиту газу через Україну

Про це в Брюсселі під час брифінгу для преси заявила речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен.

Речниця ЄК підкреслила, що енергетична солідарність в рамках ЄС передбачає допомогу країнам-членам, яких найбільше зачепило завершення транзиту російського газу через Україну, зокрема, у дотриманні енергетичного балансу та у диверсифікації енергетичних поставок.

Вона пояснила, що нещодавня заява про енергетичну солідарність не зобов’язує Єврокомісію примусити Україну до поновлення транзиту російського газу.

Вона зауважила, що Єврокомісія завжди готова підтримати країни-члени ЄС у їх зусиллях з диверсифікації енергетичних поставок, відповідно до плану RePowerEU. Щоб завершити цю роботу, за словами речниці, Єврокомісія невдовзі запропонує дорожню карту з остаточного позбавлення від російського викопного палива.

Речниця ЄС, відповідаючи на уточнення щодо енергетичної солідарності, підкреслила, що Євросоюз не зацікавлений у збільшенні поставок російських викопних енергоресурсів.

"Ми не маємо жодного інтересу до збільшення обсягів російського викопного палива в ЄС. Навпаки, ми працюємо над планом як повністю позбавитися від російського викопного палива", - зазначила Ітконен.