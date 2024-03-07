ЄК запропонувала внести жорсткіші оновлення в угоду про автомобільні перевезення з Україною

Про це йдеться на сайті ЄК.

Ці пропозиції, вже надіслані до Ради ЄС, виникли на тлі необхідності адаптації до викликів, спричинених російською агресією проти України. Початкові угоди були підписані в червні 2022 року, а потім продовжені до кінця червня 2024 року.

Зокрема, пропозиція ЄК передбачає:

зробити обов'язковим наявність документів, які підтверджують, що транспортний оператор належним чином уповноважений здійснювати міжнародні перевезення та що перевезення не порушує угоду;

зробити обов'язковим наявність спеціальних документів, які засвідчують, що операція без вантажу безпосередньо пов'язана з транзитною або двосторонньою;

посилити дотримання операторами автомобільних вантажних перевезень певних зобов'язань (боротьба з шахрайством, підробка документів водія та порушення безпеки дорожнього руху), порушення яких може призвести до вилучення ліцензії;

додати нове запобіжне застереження: у випадку, якщо на національному ринку автомобільних перевезень у певній географічній зоні спостерігаються серйозні порушення, угода може бути призупинена в цій географічній зоні.

В ЄК наголошують, що ці заходи сприятимуть реалізації угоди без шкоди для взаємної вигоди різних країн, оскільки угода була дуже позитивною як для ЄС, так і для України, дозволивши значно збільшити їхній експорт на ринки одна одної.