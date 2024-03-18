Politico: Брюссель не бажає відкрито говорити про підготовку вступу України до ЄС

Про це пише Politico.

Аграрії заявляють, що вони “застрягли” у програшній битві через конкуренцію з дешевим імпортом, шоковані цінами на пальне, які вищі за норму, а також екологічними нормами Брюсселя.

«Тому європейські лідери йдуть на поступки, щоб розгнівані фермери були задоволені, водночас зводячи розмови про розширення Євросоюзу до мінімуму, особливо коли до виборів лишилося всього три місяці», – пише видання.

Деякі офіційні особи ЄС утримуються від публічних заяв щодо того, що Україна, Молдова та низка країн Західних Балкан готуються стати членами Євросоюзу. Також європейські лідери не говорять про те, які побічні ефекти це матиме для фермерів.

«Давайте будемо чесними: ніхто не хоче говорити про це (розширення, – Ред.) перед європейськими виборами», – каже анонімно чиновник ЄС.

Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка балотується на другий термін, пообіцяла підготувати блок для України.

«Україна, коли стане членом ЄС, матиме один із найнижчих ВВП. Це створило б серйозне навантаження на політику згуртованості блоку – фінансування, що надходить із багатших регіонів у бідніші. Згідно з внутрішньою запискою Ради ЄС минулої осені, інтеграція України в блок може означати, що протягом семи років до країни надходитиме близько €186 млрд коштів ЄС», – пише видання.

Politico зазначає, що майбутнє розширення призведе до того, що всім теперішнім країнам ЄС “доведеться платити більше і отримувати менше”.

Крім того, через найбільшу з-поміж європейських країн – членів ЄС територію Україна матиме серьйозний вплив у Європарламенті та Раді ЄС.

Підготовка, згідно з рішенням Євросоюзу, до фінальної інтеграції України, Молдови, Грузії та 6 країн Західних Балкан “має здійснюватися всередині, а не на очах громадськості”.

«Зрештою, прийняти нових членів ЄС без внутрішньоєвропейських реформ неможливо. Це не те, що хочуть почути європейські фермери, які приїдуть до Брюсселя на черговий раунд протестів під час зустрічі 27 голів урядів ЄС у Брюсселі цього четверга», – сказав Кай-Олаф Ланг з аналітичного центру Німецького інституту міжнародних справ і безпеки.

Він зазначив, що ті, хто виступає за розширення, можуть побоюватися, що вони почнуть дебати про реформи, які можуть мобілізувати супротивників цих процесів.