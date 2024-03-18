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Шольц розкритикував суперечки в Німеччині щодо підтримки України

20.03.2024 / 14:21
Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував суперечки, що точаться останніми тижнями щодо підтримки України з боку Німеччини й, зокрема, постачання крилатих ракет Taurus.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

За його словами, цю дискусію не розуміють за межами Німеччини, яка є другим за величиною постачальником зброї в Україну. Це потрібно визнати, додав він.

"Дебати в Німеччині є безглуздими. Це соромно для нас як для країни", – заявив Шольц.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в ефірі радіостанції Deutschlandfunk попередив, що дебати про ракети Taurus затьмарюють нагальні оборонні потреби України.

"Ця дискусія була доведена до крайнощів протягом декількох місяців. Не потрібно було доходити до того, щоб виключити її раз і назавжди. Втім, я вважаю, що має бути зрозумілим, що підтримка України в інших сферах є більш важливою", – переконаний він.

На його думку, достатня кількість артилерійських боєприпасів, ракетна артилерія більшої дальності та протиповітряна оборона – це насправді екзистенційні питання для Києва.

Шольц, Пісторіус
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