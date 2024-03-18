Генерал США: Хоча росія досягла незначних здобутків в Україні, але дорого заплатила за це живою силою та технікою

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун після завершення зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн».

“Хоча росія досягла незначних здобутків, вона дорого заплатила за це живою силою та технікою. Україна продовжує зміцнювати оборонні лінії та підвищувати ефективність своїх боєприпасів та інших поставок”, - сказав Браун.

За його словами, союзники й партнери уже надали Україні більше 88 млрд дол. безпекової допомоги. “Ця підтримка допомагає не лише Україні, вона зміцнює НАТО, сприяє розширенню військово-промислового комплексу США, Європи та світу. Вона підтримує нашу власну безпеку”, - зазначив генерал.

Він додав, що “колективна підтримка гарантуватиме успіх України зараз і у майбутньому”. “Зламаний мир в Україні становить ризик для нас усіх”, - зазначив Браун.