Войти | Зарегистрироваться
08:11

четверг,
21 марта
Онлайн
Зеленський: Жодної легітимності в імітації російських виборів немає і бути не може
Країна
Зеленський: Жодної легітимності в імітації російських виборів немає і бути не може
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Країна
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Надзвичайні події

Генерал США: Хоча росія досягла незначних здобутків в Україні, але дорого заплатила за це живою силою та технікою

20.03.2024 / 10:12
Мінімальні просування російських загарбників в Україні коштують їм величезних втрат у техніці та особовому складі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун після завершення зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн».

“Хоча росія досягла незначних здобутків, вона дорого заплатила за це живою силою та технікою. Україна продовжує зміцнювати оборонні лінії та підвищувати ефективність своїх боєприпасів та інших поставок”, - сказав Браун.

За його словами, союзники й партнери уже надали Україні більше 88 млрд дол. безпекової допомоги. “Ця підтримка допомагає не лише Україні, вона зміцнює НАТО, сприяє розширенню військово-промислового комплексу США, Європи та світу. Вона підтримує нашу власну безпеку”, - зазначив генерал.

Він додав, що “колективна підтримка гарантуватиме успіх України зараз і у майбутньому”. “Зламаний мир в Україні становить ризик для нас усіх”, - зазначив Браун.

НАТО, війна, Браун
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
20 марта
19 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.