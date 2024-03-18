пєсков прокоментував заяву путіна про створення "санітарної зони" в Україні

Він заявив про атаки дронів і обстріли на окупованих територіях. І тепер путін хоче захистити прикордонні території рф, але не збирається зупиняти війну.

"Убезпечити їх можна, тільки створивши якийсь коридор, якусь, дійсно, буферну зону, для того, щоб будь-які засоби, які ворог може використовувати для завдавання ударів, були за межами зони досяжності", - сказав пєсков.

Він також заявив, що США "по суті воюють із росією".

пєсков спростував заяви про те, що росія вела переговори щодо обміну померлого опозиціонера Олексія Навального на неназвану людину.

"президент путін учора не підтверджував про те, що проведено переговори. Він розповів про те, що було висунуто ідею одним із людей про обмін Навального, на яку він потенційно погодився і про це відразу ж сказав тому, хто таку ідею висунув. путін не говорив про те, що було проведено з цього приводу переговори", - сказав речник кремля.

Щодо нелегітимності псевдовиборів пєсков заявив, що таким чином називають "нелегітимними" 87% голосів росіян - стільки цвк рф намалював путіну.