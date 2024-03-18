Столтенберг засудив проведення росією виборів на території окупованих регіонів України та Грузії

Про це пише УНН з посилання на пресконференцію Столтенберга з прем’єром Грузії Іраклієм Кобахідзе у Тбілісі.

За його словами, організація виборів президента рф на окупованих територіях є незаконною.

«Організація росією виборів в окупованих частинах Грузії і України є абсолютно незаконною. А президентські вибори в росії явно не були ані вільними, ані чесними», - заявив Столтенберг.

Він також повторив заклик до рф скасувати визнання грузинських територій як незалежних держав. Також генсек НАТО заявив, про складні виклики у сфері безпеки, які стоять перед Грузією.

Окрім того, Столтенберг заявив, що Необхідно посилити підтримку України через складну ситуацію на фронті. Водночас він заявив, що союзники по НАТО забезпечують 99 відсотків військової допомоги.

«росія переслідує імперські амбіції, і ситуація в Україні, на полі бою, складна. Тож життєво важливо, щоб ми посилили підтримку. Союзники по НАТО забезпечують 99 відсотків військової допомоги, і наші партнери також відіграють важливу роль», - заявив генсек НАТО.

Він також привітав той факт, що Грузія приймає тисячі українських біженців і надає значну гуманітарну та фінансову допомогу".