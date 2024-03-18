Войти | Зарегистрироваться
04:30

среда,
20 марта
Онлайн
Зеленський: Жодної легітимності в імітації російських виборів немає і бути не може
Країна
Зеленський: Жодної легітимності в імітації російських виборів немає і бути не може
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Країна
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Столтенберг засудив проведення росією виборів на території окупованих регіонів України та Грузії

19.03.2024 / 13:19
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив проведення росією виборів на території окупованих регіонів України та Грузії.

Про це пише УНН з посилання на пресконференцію Столтенберга з прем’єром Грузії Іраклієм Кобахідзе у Тбілісі.

За його словами, організація виборів президента рф на окупованих територіях є незаконною.

«Організація росією виборів в окупованих частинах Грузії і України є абсолютно незаконною. А президентські вибори в росії явно не були ані вільними, ані чесними», - заявив Столтенберг.

Він також повторив заклик до рф скасувати визнання грузинських територій як незалежних держав. Також генсек НАТО заявив, про складні виклики у сфері безпеки, які стоять перед Грузією.

Окрім того, Столтенберг заявив, що Необхідно посилити підтримку України через складну ситуацію на фронті. Водночас він заявив, що союзники по НАТО забезпечують 99 відсотків військової допомоги.

«росія переслідує імперські амбіції, і ситуація в Україні, на полі бою, складна. Тож життєво важливо, щоб ми посилили підтримку. Союзники по НАТО забезпечують 99 відсотків військової допомоги, і наші партнери також відіграють важливу роль», - заявив генсек НАТО.

Він також привітав той факт, що Грузія приймає тисячі українських біженців і надає значну гуманітарну та фінансову допомогу".

НАТО, Столтенберг, Грузія
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
19 марта
18 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.