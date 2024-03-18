Грем: Україна отримає необхідну зброю від Сполучених Штатів

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це на брифінгу в Києві заявив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем.

"Ось що, я сподіваюся, станеться у 2024 році. Америка відправить в Україну зброю, яка вам вкрай необхідна, і в майбутньому ви почнете не тільки утримати територію, а й чинити подальший тиск на росіян у 2024-му, що ви отримаєте ATACMS і перевернете міст, який з'єднує Крим із росією. Я хочу, щоб 2024 рік став роком якісної переваги для українських військових", - сказав Грем.

Також сенатор пообіцяв, що Україна отримає більше снарядів 155-го калібру до поточного року і висловив сподівання, що літаки F-16 будуть задіяні у війні вже цього року.

Крім того, Грем наголосив на важливості ухвалення законопроекту про мобілізацію.

"Потрібно ввести в справу нових людей. Тож я сподіваюся, що скоро буде рух щодо закону про мобілізацію, так щоб восени у вас було більше військ, які можна буде кинути в бій", - сказав сенатор.