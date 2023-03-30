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Марк Міллі: Ракети ATACMS постачатися в Україну не будуть

01.04.2023 / 10:05
США розглядають варіанти ракет великої дальності для України, ракети ATACMS постачатися не будуть.

Про це повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

"З військового погляду, у нас відносно небагато ATACMS, і ми повинні переконатися, що у нас також є власні запаси боєприпасів. А дальність дії зброї - я думаю, що є деяке перебільшення того, що може зробити ATACMS, а що ні... просто зараз ми не надаємо ATACMS", - повідомив Міллі в інтерв'ю виданню Defense One.

За його словами, є інші системи, які можуть забезпечити ту саму далекобійність, що й ATACMS. "Тоді як GMLRS виробляє шість пострілів, а ATACMS - один. Тепер діапазон ATACMS більший, але є й інші системи, які можуть дати вам цей діапазон. Є, наприклад, БПЛА, які можуть це зробити, і у британців є кілька систем", - додав Міллі.

Міллі, ATACMS
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