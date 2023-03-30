Войти | Зарегистрироваться
06:04

воскресенье,
02 апреля
Онлайн
Діти війни: якими розладами обертаються для них травматичні події
Країна
Діти війни: якими розладами обертаються для них травматичні події
Герус: В Україні з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон
Країна
Герус: В Україні з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Єрмак: Кожен російський загарбник буде притягнути до відповідальності

01.04.2023 / 13:00
Кожен російський загарбник, причетний до наказів або виконання злочинів на території України, буде притягнути до відповідальності, терміну давності у цих справах немає.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону «Єдині новини», повідомляє Укрінформ.

«За життя людей, за покалічене здоров’я будуть відповідати загарбники. Жоден не уникне цієї відповідальності. Сьогодні дійсно світ, у першу чергу за лідерства України, демонструє, що ми дуже і дуже серйозно налаштовані. Я впевнений, у тому, що всі, починаючи від російського керівництва, які віддавали ганебні злочинні накази, і до останнього солдата, який прийшов, як загарбник, на українську землю, будуть відповідати. Без строку давності», - підкреслив Єрмак.

Єрмак
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
1 апреля
31 марта
30 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.