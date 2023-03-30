Єрмак: Кожен російський загарбник буде притягнути до відповідальності

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону «Єдині новини», повідомляє Укрінформ.

«За життя людей, за покалічене здоров’я будуть відповідати загарбники. Жоден не уникне цієї відповідальності. Сьогодні дійсно світ, у першу чергу за лідерства України, демонструє, що ми дуже і дуже серйозно налаштовані. Я впевнений, у тому, що всі, починаючи від російського керівництва, які віддавали ганебні злочинні накази, і до останнього солдата, який прийшов, як загарбник, на українську землю, будуть відповідати. Без строку давності», - підкреслив Єрмак.