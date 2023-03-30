Шмигаль відреагував на петицію із закликом не забороняти упц (мп)

Згідно з платформою на сайті уряду, ця петиція 15 березня набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"З огляду на те, що порушені в петиції питання мають комплексний характер, Державній службі з етнополітики та свободи совісті доручено опрацювати їх і про результати проінформувати автора петиції та Кабінет міністрів", - ідеться у відповіді прем'єра на петицію, яку оприлюднено 1 квітня.