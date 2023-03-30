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Шмигаль відреагував на петицію із закликом не забороняти упц (мп)

02.04.2023 / 10:10
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у відповідь на петицію із закликом не забороняти Українську православну церкву (московського патріархату) доручив Державній службі з етнополітики та свободи совісті опрацювати порушені в ній питання.

Згідно з платформою на сайті уряду, ця петиція 15 березня набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"З огляду на те, що порушені в петиції питання мають комплексний характер, Державній службі з етнополітики та свободи совісті доручено опрацювати їх і про результати проінформувати автора петиції та Кабінет міністрів", - ідеться у відповіді прем'єра на петицію, яку оприлюднено 1 квітня.

Шмигаль, петиція
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