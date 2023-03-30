Войти | Зарегистрироваться
19:32

воскресенье,
02 апреля
Онлайн
Діти війни: якими розладами обертаються для них травматичні події
Країна
Діти війни: якими розладами обертаються для них травматичні події
Герус: В Україні з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон
Країна
Герус: В Україні з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

МОЗ: Наше завдання сьогодні - збільшити доступність до лікарських засобів у сільській місцевості

02.04.2023 / 13:30
Одним із завдань Міністерства охорони здоров’я є розширення доступності до лікарських засобів для жителів сільської місцевості.

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко сказав в ефірі телемарафону “Єдині новини”, повідомляє Укрінформ.

“Наше завдання сьогодні - збільшити доступність до лікарських засобів у сільській місцевості. Тому наш пріоритет сьогодні - вирішити питання, щоб повідкривалися аптечні пункти в сільській місцевості, щоб фельдшери, які працюють у фельдшерсько-акушерських пунктах, могли відпускати лікарські засоби і “гасити” рецепти, щоб з’явилися мобільні аптечні пункти, які можуть приїжджати у визначений час у визначений населений пункт і дозволяти людям “погасити” цей рецепт або вендингові апарати, які будуть видавати так само за рецептом”, - розповів Ляшко.

Він пояснив, що це - стратегія МОЗ на найближчий час.

“Ми запустили електронний ресурс, який у подальшому дозволяє нам швидше поширювати технології у віддалені населені пункти”, - додав міністр.

Ляшко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
2 апреля
1 апреля
31 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.