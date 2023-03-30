МОЗ: Наше завдання сьогодні - збільшити доступність до лікарських засобів у сільській місцевості

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко сказав в ефірі телемарафону “Єдині новини”, повідомляє Укрінформ.

“Наше завдання сьогодні - збільшити доступність до лікарських засобів у сільській місцевості. Тому наш пріоритет сьогодні - вирішити питання, щоб повідкривалися аптечні пункти в сільській місцевості, щоб фельдшери, які працюють у фельдшерсько-акушерських пунктах, могли відпускати лікарські засоби і “гасити” рецепти, щоб з’явилися мобільні аптечні пункти, які можуть приїжджати у визначений час у визначений населений пункт і дозволяти людям “погасити” цей рецепт або вендингові апарати, які будуть видавати так само за рецептом”, - розповів Ляшко.

Він пояснив, що це - стратегія МОЗ на найближчий час.

“Ми запустили електронний ресурс, який у подальшому дозволяє нам швидше поширювати технології у віддалені населені пункти”, - додав міністр.