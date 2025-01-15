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Правозахисники: Більшість жертв серед цивільного населення в Україні спричинено використанням зброї великої зони дії

20.01.2025 / 17:27
З лютого 2022 року по листопад 2024 року в Україні загинули 12 162 цивільних, а ще 26 919 осіб отримали поранення.

Про це йдеться у підсумковому звіті міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch за 2024 рік.

Також щонайменше 6,7 млн українців виїхали та залишаються за кордоном. Ще мільйони залишаються внутрішньо переміщеними особами.

"Протягом 2024 року десятки тисяч людей втекли з прифронтових міст Харківської та Донецької областей в інші регіони країни через військовий наступ росії, що триває", - йдеться у звіті.

За даними авторів звіту, станом на липень 2024 року росія незаконно утримувала понад 14 тис. українських цивільних осіб.

"У 2024 році російські війська здійснили численні напади на густонаселені райони, що спричинили спустошення і страждання по всій Україні. Більшість жертв серед цивільного населення спричинено використанням зброї великої зони дії, яка також пошкодила житлові будинки, лікарні, школи, об'єкти культурної спадщини та іншу цивільну інфраструктуру", - повідомили в у Human Rights Watch.

Human Rights Watch
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