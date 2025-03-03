Названо прохідні бали НМТ для вступу на контракт та бюджет у 2025 році

Тести з історії України, української мови та літератури, хімії, біології та географії містять по 30 завдань, із математики та фізики — 22 і 20 відповідно, а з іноземних мов (англійської, німецької, французької, іспанської) — по 32. Для відбору на конкурсній основі враховуються бали за всіма предметами.

Скільки треба набрати балів на НМТ-2025, щоб вступити до ВИШу — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

У 2025 році для участі у вступній кампанії абітурієнти повинні подолати мінімальний поріг з кожного предмета Національного мультипредметного тесту (НМТ).

Порогові бали визначені для кожної дисципліни окремо. Зокрема, щоб отримати 100 балів, достатньо набрати такі мінімальні тестові бали:

українська мова — 7 балів з 45;

українська література — 7 балів з 45;

математика — 5 балів з 32;

історія України — 8 балів з 54;

іноземна мова — 5 балів з 32;

біологія — 7 балів з 46;

фізика — 5 балів з 32;

хімія — 6 балів з 40;

географія — 7 балів з 46.

Подолання цих порогових балів є обов’язковою умовою для участі у вступній кампанії. Якщо абітурієнт не досягає мінімального бала з хоча б одного предмета, він не може претендувати на вступ до закладів вищої освіти.

Наразі невідомо, скільки завдань потрібно виконати для подолання порогу у цьому році. Торік потрібно було правильно відповісти щонайменше на 15 % завдань з кожного предмета.

Якщо хоча б з одного предмета результат буде нижчим за пороговий бал, ви не зможете вступати із цими результатами НМТ. Тобто, високий бал з НМТ з одного предмета не компенсує недостатній результат з іншого. Щоб вступити у ВИШ, потрібно подолати пороговий бал з кожного предмета.

Тестові бали будуть відомі у день проведення НМТ. Після подолання мінімальних порогових балів, вступники змагаються за місця на бюджетній або контрактній формах навчання на основі конкурсного бала.

Конкурсний бал розраховується шляхом переведення тестових балів у рейтинговий за 100-200-бальною шкалою. Таблиці переведення визначені в додатку 5 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти. Переглянути як вони виглядали у 2024 році можна за посиланням.

Для вступу на бюджетну форму навчання конкурсний бал не може бути нижчим за 130. Однак для деяких популярних спеціальностей встановлені вищі прохідні бали, наприклад:

право, публічне управління та адміністрування, міжнародні відносини, міжнародне право, міжнародні економічні відносини, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії — для вступу на ці спеціальності мінімальний конкурсний бал для вступу на бюджет становить 150.

медицина, стоматологія, педіатрія, фармація, промислова фармація — мінімальний конкурсний бал для вступу на бюджет також становить 150.

Для вступу на контрактну форму навчання мінімальний конкурсний бал може бути нижчим, залежно від конкретного закладу вищої освіти та обраної спеціальності. Зазвичай потрібно мати від 100 балів, але кожен виш самостійно встановлює мінімальний бал на контракт.

Для успішного вступу на бажану спеціальність необхідно прагнути досягти максимально можливих результатів.