Центр оцінювання: Для українських абітурієнтів розширили перелік країн, де можна скласти НМТ

Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Так, тепер тестування можна пройти у 41 місті 24 країн світу.

Тимчасові екзаменаційні центри будуть створені у таких закордонних населених пунктах:

Австрія (Вена);

Азербайджан (Баку);

Бельгія (Брюссель);

Болгарія (Варна, Софія);

Велика Британія (Аберіствіт, Едінбург, Лондон);

Грузія, (Тбілісі);

Данія (Орхус);

Естонія (Таллін);

Ірландія (Дублін);

Іспанія (Валенсія);

Італія (Мілан, Рим);

Канада (Едмонтон, Монктон, Торонто);

Латвія, Рига);

Литва (Каунас);

Німеччина (Берлін, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен);

Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін);

Португалія (Лісабон);

Румунія (Бухарест);

США (Нью-Йорк, Сакраменто);

Угорщина (Будапешт);

Фінляндія (Гельсінкі);

Франція (Марсель, Париж);

Чехія (Брно, Прага);

Швеція (Стокгольм).

Наступного тижня очікується, що до списку країн, де можна пройти НМТ, додадуться Люксембург та Нідерланди (місто Роттердам).

В УЦОЯО зазначають, що хоча перелік міст для проходження НМТ розширено, кількість місць у центрах обмежена.

"У разі вичерпання місць у певному місті воно стане недоступним для вибору. Враховуйте, що в деяких містах/країнах тестування буде проведено лише під час додаткової сесії. Радимо не зволікати з реєстрацією", – йдеться у повідомленні.

Також українці, які вже створили персональний кабінет і раніше обрали більш віддалений пункт, після розширення списку країн та міст зможуть після отримання сертифікату до 7 травня 2023 року змінити реєстраційні дані, обравши іншу найближчу локацію.

Нагадаємо, 3 квітня розпочалася реєстрація для участі у НМТ. Цього року випускники складатимуть національне мультипредметне тестування замість зовнішнього незалежного оцінювання.