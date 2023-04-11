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Центр оцінювання: Для українських абітурієнтів розширили перелік країн, де можна скласти НМТ

10.04.2023 / 14:23
Для українських абітурієнтів розширили перелік країн та міст, де можна скласти національний мультипредметний тест (НМТ).

Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Так, тепер тестування можна пройти у 41 місті 24 країн світу.

Тимчасові екзаменаційні центри будуть створені у таких закордонних населених пунктах:

  •      Австрія (Вена);
  •      Азербайджан (Баку);
  •      Бельгія (Брюссель);
  •      Болгарія (Варна, Софія);
  •      Велика Британія (Аберіствіт, Едінбург, Лондон);
  •      Грузія, (Тбілісі);
  •      Данія (Орхус);
  •      Естонія (Таллін);
  •      Ірландія (Дублін);
  •      Іспанія (Валенсія);
  •      Італія (Мілан, Рим);
  •      Канада (Едмонтон, Монктон, Торонто);
  •      Латвія, Рига);
  •      Литва (Каунас);
  •      Німеччина (Берлін, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен);
  •      Польща (Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін);
  •      Португалія (Лісабон);
  •      Румунія (Бухарест);
  •      США (Нью-Йорк, Сакраменто);
  •      Угорщина (Будапешт);
  •      Фінляндія (Гельсінкі);
  •      Франція (Марсель, Париж);
  •      Чехія (Брно, Прага);
  •      Швеція (Стокгольм).

Наступного тижня очікується, що до списку країн, де можна пройти НМТ, додадуться Люксембург та Нідерланди (місто Роттердам).

В УЦОЯО зазначають, що хоча перелік міст для проходження НМТ розширено, кількість місць у центрах обмежена.

"У разі вичерпання місць у певному місті воно стане недоступним для вибору. Враховуйте, що в деяких містах/країнах тестування буде проведено лише під час додаткової сесії. Радимо не зволікати з реєстрацією", – йдеться у повідомленні.

Також українці, які вже створили персональний кабінет і раніше обрали більш віддалений пункт, після розширення списку країн та міст зможуть після отримання сертифікату до 7 травня 2023 року змінити реєстраційні дані, обравши іншу найближчу локацію.

Нагадаємо, 3 квітня розпочалася реєстрація для участі у НМТ. Цього року випускники складатимуть національне мультипредметне тестування замість зовнішнього незалежного оцінювання.

НМТ, УЦОЯО
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