Войти | Зарегистрироваться
13:02

вторник,
11 апреля
Онлайн
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
Світ
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
Данілов назвав 12 кроків деокупації Криму
Країна
Данілов назвав 12 кроків деокупації Криму
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Митрополит онуфрій підтвердив наявність протягом тривалого часу громадянства рф

10.04.2023 / 15:24
Предстоятель Української православної церкви московського патріархату митрополит онуфрій (у миру – орест березовський) підтвердив наявність у себе протягом тривалого часу громадянства рф.

Його заяву опублікував інформаційно-просвітницький відділ упц мп.

онуфрій визнав, що російський паспорт у нього був, проте громадянином росії він себе не вважає.

У своїй заяві священнослужитель довго розповідає історію свого життя та про навчання в росії й перебування у стінах Свято-Троїцької Сергієвої Лаври, де провів дев’ятнадцять років.

"Між Україною і росією були добрі братські стосунки. Коли ці стосунки стали погіршуватись, особливо останніх десять років, я полишив російське громадянство. У мене немає російського паспорта. Особливо це було підтверджено, коли я виступив проти війни росії з Україною і засудив російську агресію", - зазначив очільник упц (мп).

Він додає, що зараз вважає себе громадянином України.

"Я не рахую себе іншим громадянином, крім рідної моєї землі – України. Не знаю, як політики мене рахують, але я вважаю себе саме таким. російського паспорта у мене немає", - підкреслив онуфрій.

Митрополит також зізнався, чому свого часу не відмовився від російського паспорта.

"У 1988 році мене перевели в Україну до Свято-Успенської Почаївської Лаври, а пізніше, у 1990 році, на рідну Буковину.У цей час розпався Радянський Союз і я, будучи до цього де-факто громадянином росії (тому, що я мав постійну прописку в росії, а це по-сучасному означало – громадянство), взяв український паспорт. російське громадянство при цьому автоматично продовжилось, але я ним не цікавився і не користувався, воно тоді не мало ніякого значення, і за це ніхто не переслідував", - резюмував онуфрій.

онуфрій
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
11 апреля
10 апреля
9 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.