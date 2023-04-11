Митрополит онуфрій підтвердив наявність протягом тривалого часу громадянства рф

Його заяву опублікував інформаційно-просвітницький відділ упц мп.

онуфрій визнав, що російський паспорт у нього був, проте громадянином росії він себе не вважає.

У своїй заяві священнослужитель довго розповідає історію свого життя та про навчання в росії й перебування у стінах Свято-Троїцької Сергієвої Лаври, де провів дев’ятнадцять років.

"Між Україною і росією були добрі братські стосунки. Коли ці стосунки стали погіршуватись, особливо останніх десять років, я полишив російське громадянство. У мене немає російського паспорта. Особливо це було підтверджено, коли я виступив проти війни росії з Україною і засудив російську агресію", - зазначив очільник упц (мп).

Він додає, що зараз вважає себе громадянином України.

"Я не рахую себе іншим громадянином, крім рідної моєї землі – України. Не знаю, як політики мене рахують, але я вважаю себе саме таким. російського паспорта у мене немає", - підкреслив онуфрій.

Митрополит також зізнався, чому свого часу не відмовився від російського паспорта.

"У 1988 році мене перевели в Україну до Свято-Успенської Почаївської Лаври, а пізніше, у 1990 році, на рідну Буковину.У цей час розпався Радянський Союз і я, будучи до цього де-факто громадянином росії (тому, що я мав постійну прописку в росії, а це по-сучасному означало – громадянство), взяв український паспорт. російське громадянство при цьому автоматично продовжилось, але я ним не цікавився і не користувався, воно тоді не мало ніякого значення, і за це ніхто не переслідував", - резюмував онуфрій.