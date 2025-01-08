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Літак з парламентською делегацією Словаччини на борту, який прямував до рф, не пропустили через Польщу

13.01.2025 / 10:12
Влада Польщі не дозволила літаку з парламентською делегацією Словаччини на борту пролетіти через свій авіапростір до росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TASR.

Зазначається, що літак полетів через повітряний простір Чехії й Німеччини до росії.

«Мені незрозуміла позиція Польщі, але сприймаю її як реальність», - сказав заступник спікера парламенту Словаччини Андрій Данко.

В росії словацька делегація зустрінеться з депутатами держдуми та деякими членами уряду.

Також делегація хоче дізнатися, чи зможе російський «газпром» постачати газ до Словаччини, незважаючи на припинення транзиту через Україну.

Повернення парламентської делегації з росії заплановано на середу, 15 січня.

Польща, Словаччина, Данко
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