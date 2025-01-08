Літак з парламентською делегацією Словаччини на борту, який прямував до рф, не пропустили через Польщу

Влада Польщі не дозволила літаку з парламентською делегацією Словаччини на борту пролетіти через свій авіапростір до росії. Як передає Укрінформ, про це повідомляє TASR. Зазначається, що літак полетів через повітряний простір Чехії й Німеччини до росії. «Мені незрозуміла позиція Польщі, але сприймаю її як реальність», - сказав заступник спікера парламенту Словаччини Андрій Данко. В росії словацька делегація зустрінеться з депутатами держдуми та деякими членами уряду. Також делегація хоче дізнатися, чи зможе російський «газпром» постачати газ до Словаччини, незважаючи на припинення транзиту через Україну. Повернення парламентської делегації з росії заплановано на середу, 15 січня.