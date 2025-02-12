У Кабміні розповіли про нові правила торговельного обслуговування

Про це повідомило Міністерство економіки, передають Українські Новини.

"(Нові правила) забороняють продавати товари, які схожі на їжу, але не є їстівними (наприклад, іграшки у вигляді фруктів), оскільки це може бути небезпечно, особливо для дітей", - йдеться у повідомленні.

Нові правила передбачають, що магазини та заклади громадського харчування повинні мати пандуси, спеціальні місця для паркування, а також можливість отримати допомогу від продавця. Пересувні торговельні точки не повинні заважати людям з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення мати доступ до транспорту та інших об’єктів.

Також правила розширюють права споживачів на отримання інформації в цифровому форматі про товари та продавців, зокрема, таку інформацію можна буде отримати, відсканувавши QR-код в куточку споживача. За необхідності покупець може попросити надати інформацію для ознайомлення в паперовій формі.

Нові правила також визначають вимоги до компаній, які займаються мережевою торгівлею — вони повинні мати складські приміщення та продавати товари через своїх агентів або доставляти їх покупцям.

Інтернет-магазини мають надавати повну інформацію про товар та продавця. Правила регламентують здійснення оптової торгівлі, зокрема, й через інтернет-магазини.

Нові правила набудуть чинності після завершення воєнного стану.