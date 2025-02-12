У Держспецзв’язку розповіли, що дасть ухвалення закону про створення системи реагування на кібератаки

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв’язку) Олександр Потій.

Він нагадав, що 8 січня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11290 у першому читанні.

"Завдяки ухваленню цього закону відкриється шлях до формування мережі команд реагування на кіберінциденти. Так, після ухвалення документа будуть введені штатні посади фахівців із кібербезпеки в державних установах, міністерствах, на підприємствах тощо, в яких обробляються державні інформаційні ресурси або інформація з обмеженим доступом. Це значно знизить ризики негативного впливу кібератак та підвищить оперативність реагування на кіберінциденти", - розповів Потій.

Крім того, за його словами, закон передбачає впровадження системи професійної сертифікації та формує реальний кадровий кіберпотенціал країни.

"Також закон сприятиме розвитку ринку послуг кібербезпеки для приватного сектору", - додав Потій.