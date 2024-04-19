МО України затвердило єдині правила кібербезпеки для всіх своїх інформаційних систем

Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає УНН.

«Міністерство оборони ухвалило наказ щодо затвердження основних засад інформаційної безпеки та кібербезпеки в інформаційно-комунікаційних системах. Відтепер усі системи, сервіси, застосунки та цифрові інструменти Міністерства оборони матимуть єдині, чітко визначені правила щодо кібербезпеки. Правила враховуватимуть кращі підходи НАТО та міжнародні стандарти», - йдеться в повідомленні.

Заступниця міністра оборони з цифровізації, цифрових трансформацій та цифрового розвитку Катерина Черногоренко наголосила, що нова політика передбачає систематичний перегляд та оновлення вимог міністерства у сфері кібербезпеки.