Войти | Зарегистрироваться
21:30

понедельник,
22 апреля
Онлайн
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Країна
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
Країна
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

У ВМС ЗСУ пообіцяли ще удари по військових об’єктах окупантів у Криму

22.04.2024 / 12:16
Інциденти, схожі на той, який трапився у неділю у Севастополі, будуть повторюватися ще на військових об'єктах в окупованому Криму.

Про це в ефірі телемарафону розказав речник Військо-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Можу зазначити, що окупанти продовжують прикривати свої бойові одиниці суднами забезпечення зі складу Чорноморського флоту — це в них така тактика", — зазначив речник.

Плетенчук додав, що окупанти можуть очікувати подібні випадки і надалі.

Нагадаємо, вранці в неділю, 21 квітня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунало кілька вибухів. Повідомлялось також про перекриття Кримського мосту.

Вранці на одному з кораблів на Північній стороні військові відбили атаку протикорабельної ракети. Від осколків, що впали, сталося загоряння. Його ліквідували.

ВМС, Плетенчук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
22 апреля
21 апреля
20 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.