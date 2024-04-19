У ВМС ЗСУ пообіцяли ще удари по військових об’єктах окупантів у Криму

Про це в ефірі телемарафону розказав речник Військо-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Можу зазначити, що окупанти продовжують прикривати свої бойові одиниці суднами забезпечення зі складу Чорноморського флоту — це в них така тактика", — зазначив речник.

Плетенчук додав, що окупанти можуть очікувати подібні випадки і надалі.

Нагадаємо, вранці в неділю, 21 квітня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунало кілька вибухів. Повідомлялось також про перекриття Кримського мосту.

Вранці на одному з кораблів на Північній стороні військові відбили атаку протикорабельної ракети. Від осколків, що впали, сталося загоряння. Його ліквідували.