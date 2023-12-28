ВМС: При ударах по Україні 29 грудня та 2 січня морські ракетоносії росії не застосовувалися

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17:27
У Чехії розповіли про військову співпрацю з Україною та візит Залужного до Праги
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14:21
Боррель: росія буде притягнута до відповідальності за свої воєнні злочини
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12:16
МО Британії: росія змінює тактику масованих обстрілів України далекобійною зброєю
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09:10
PAP: Польські аграрії вирішили відновити блокаду руху фур на кордоні з Україною
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12:16
Цар несправжній. Новорічне звернення путіна назвали фейком
- 17:27
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16:25
Шмигаль: У 2024 році Україна має збільшити виробничі потужності українського ОПК в 6 разів
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БЕБ: Через закон Железняка українські компанії не сплатили до бюджету 1,3 млрд грн ПДВ
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16:25
Кабмін підняв вартість перереєстрації авто, видачи посвідчення водія та складання іспитів
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Кацуба: Збитки, які завдала агресія росії екології України, перевищують 75 мільярдів доларів
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НБУ встановив курс валют до кінця року
- 16:25
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Мінюст: Ми плануємо реєстраційні послуги перевести в автоматичний режим через портал Дія
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Країни ЄС домовились про створення кіберщита
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Чем отличаются айфоны 11 поколения
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Як замінити оперативну пам'ять в ноутбуці?
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Голобуцький: СБУ перемагає російських хакерів у кібервійні
- 13:15
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