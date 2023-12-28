ВМС: При ударах по Україні 29 грудня та 2 січня морські ракетоносії росії не застосовувалися

Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

Станом на ранок середи, 3 січня, в акваторії Чорного моря ракетоносіїв противника взагалі не було зафіксовано, хоча погодні умови для виходу кораблів є сприятливими.

У цьому контексті представник ВМС уточнив, що 3 січня зранку перебували два кораблі в Чорному і один в Азовському морях, але не носії ракет.

Він наголосив, що військово-морська база із ракетним озброєнням для флоту у російських окупантів знаходиться в Севастополі.

"І навіть якщо їх перемістити до Новоросійська... підтвердженої інформації, що вони туди перемістили обладнання, яке здатне завантажувати ці крилаті ракети на носії - нема", - сказав Плетенчук.

За його словами, це може бути основною причиною, яка стала "наслідком протидії з боку Сил оборони і безпеки Чорноморському флоту рф" в акваторії Чорного моря.