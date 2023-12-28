Радуцький: Дистриб’юторів зобов’яжуть забезпечити населення ліками та зробити їх фізично доступними

Йдеться про підвищення доступності лікарських засобів.

Це питання постійно у полі зору й президента, й уряду.

Так, уряд врахував нинішні реалії і зменшив вимоги щодо мінімальної площі аптек у селах, дозволив працювати мобільним аптечним пунктам, встановив референтні ціни на медичні препарати, які закуповують бюджетним коштом.

Наступний крок – формування запасу ліків у регіонах. Особливо на деокупованих і прифронтових територіях.

Чому ліки, іноді й найнеобхідніші, дорожчають? Чому багато препаратів просто відсутні в аптеках? Чи коректно говорити про соціальну відповідальність операторів фармацевтичної галузі?

Усі ці питання обговорювалися у грудні минулого року на зустрічі з представниками аптечних мереж.

Результати цієї зустрічі сприяли прискоренню подання законопроєкту №10384. У ньому конкретніше сформульовані вимоги до національних дистриб’юторів.

Їх зобов’яжуть забезпечити населення ліками та зробити їх фізично доступними. Це дозволить у кожному регіоні мати запас ліків за помірною ціною.