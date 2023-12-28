Войти | Зарегистрироваться
23:28

четверг,
04 января
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Радуцький: Дистриб’юторів зобов’яжуть забезпечити населення ліками та зробити їх фізично доступними

04.01.2024 / 18:30
Народний депутат, голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький повідомив на своїй офіційній сторінці у соціальних мережах, що він і його колеги у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10384 – надзвичайно важливий і конче необхідний в умовах війни.

Йдеться про підвищення доступності лікарських засобів.

Це питання постійно у полі зору й президента, й уряду.

Так, уряд врахував нинішні реалії і зменшив вимоги щодо мінімальної площі аптек у селах, дозволив працювати мобільним аптечним пунктам, встановив референтні ціни на медичні препарати, які закуповують бюджетним коштом.

Наступний крок – формування запасу ліків у регіонах. Особливо на деокупованих і прифронтових територіях.

Чому ліки, іноді й найнеобхідніші, дорожчають? Чому багато препаратів просто відсутні в аптеках? Чи коректно говорити про соціальну відповідальність операторів фармацевтичної галузі?

Усі ці питання обговорювалися у грудні минулого року на зустрічі з представниками аптечних мереж.

Результати цієї зустрічі сприяли прискоренню подання законопроєкту №10384. У ньому конкретніше сформульовані вимоги до національних дистриб’юторів.

Їх зобов’яжуть забезпечити населення ліками та зробити їх фізично доступними. Це дозволить у кожному регіоні мати запас ліків за помірною ціною.

аптека, Радуцький
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
4 января
3 января
30 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.