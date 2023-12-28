Войти | Зарегистрироваться
06:55

суббота,
06 января
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

У ГУР прокоментували вибухи в тимчасово окупованому Криму

05.01.2024 / 09:10
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов прокоментував нещодавні вибухи в тимчасово окупованому Криму в четвер, 4 січня.

"Це, можна сказати, відбувається в онлайн-режимі зараз. Ідеться про те, що українські Сили безпеки та оборони продовжують роботу. Коли буде можливість оприлюднити результати й поділитися ними, якщо це буде доцільно, то це обов'язково буде зроблено", - сказав Юсов в ефірі телемарафону, говорячи про вибухи в Севастополі.

Раніше телеграм-канал "Кримський вітер" і видання "Крим.Реалії" повідомили, що в тимчасово окупованому Криму було чутно вибухи в Севастополі та Євпаторії.

Крим, Юсов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
5 января
4 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.