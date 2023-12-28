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Костенко: Умєров, Залужний і Шаптала наголосили на необхідності удосконалення політики мобілізації

05.01.2024 / 10:12
Міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала під час засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки наголосили на необхідності удосконалення політики мобілізації.

Про це полковник Служби безпеки України, секретар оборонного парламентського комітету Роман Костенко розповів у коментарі Укрінформу.

"Усі розуміють, що законопроєкт про удосконалення процедури проведення мобілізації в Україні потрібен. Питання в його вигляді. Зранку на засідання комітету приходили Умєров, Залужний, Шаптала. Вони доносили нам необхідність удосконалення політики мобілізації та повʼязані з цим питання. Комітет ставив свої запитання. Також ми надавали свої пропозиції, але детально не обговорювали всі нюанси законопроєкту. Міністр оборони, головнокомандувач ЗСУ і начальник Генштабу ЗСУ пішли, залишилися заступники міністра оборони, прийшли інші міністри, не називатиму, хто саме. Зараз триває постатейний розгляд законопроєкту", – сказав Костенко.

Народний депутат зазначив, що наразі обговорення урядового законопроєкту триває і триватиме ще кілька днів. За його словами, парламентарії і міністри детально пропрацьовують кожне положення документа, висловлюють свої пропозиції щодо їх удосконалення.

Костенко уточнив, що може бути три варіанти подальшого просування розгляду законопроєкту – голосування в першому читанні в сесійній залі і доопрацювання до другого читання на рівні комітету, напрацювання в комітеті свого варіанту до першого читання або голосування за направлення поданого законопроєкту на доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи, тобто Кабінету міністрів. У цьому контексті він зауважив, що Міністерство оборони України підтримує перший варіант і наполягає на оперативному ухваленні рішення щодо відповідного проєкту.

СБУ, Шаптала, Костенко, Залужний, Умєров
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