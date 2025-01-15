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Умєров: К 2025 році спроможності українського ОПК можуть сягнути 35 млрд доларів

19.01.2025 / 16:20
Вже у 2025 році спроможності українського оборонно-промислового комплексу можуть сягнути 35 млрд доларів. Для цього є важливими два моменти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністра оборони України Рустема Умєрова.

"У 2025 році спроможності українського ОПК можуть сягнути 35 млрд доларів. Для цього важливі: інвестиції з боку партнерів; створення спільних підприємств для максимального розкриття потенціалу нашого ВПК", - написав Умєров.

Крім того, міністр поінформував, що сьогодні провів зустріч з главами МЗС та представниками 9 країн Південно-східної Європи, а саме: Албанії, Боснії і Герцеговини, Молдови, Північної Македонії, Румунії, Словенії, Туреччини, Хорватії та Чорногорії.

Умєров розповів, що на зустрічі було обговорено головні виклики та потреби. Зокрема, результати 25-го засідання формату "Рамштайн", безпекову ситуацію в Україні та хід операцій (Покровськ, Курськ, Харківська область і Чорне море), а також основі потреби Сил оборони України. Мова йде про посилення ППО, масштабування виробництва дронів, постачання засобів далекобійного ураження, забезпечення військових сучасною технікою.

Також він зазначив, що Україна готова також розширювати співпрацю з балканськими країнами у сферах оборонних технологій та тренувань військовослужбовців.

ОПК, Умєров
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