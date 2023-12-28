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ЦНС: На ТОТ росіяни не можуть розв'язати проблему з дефіцитом співробітників репресивного апарату

05.01.2024 / 13:19
На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України росіяни не можуть розв'язати проблему з дефіцитом співробітників репресивного апарату.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Зазначається, що наразі окупанти мають 40% недоукомплектування "відділення мвс" у Харцизьку. Ворог змушений знижувати вимоги до майбутніх співробітників й обіцяти соціальний захист, адже наразі дефіцит вирішується шляхом залучення гастролерів з Краснодарського краю.

"Тепер "поліцаєм" може стати кожен, єдина умова – паспорт рф. Зауважимо, що така ситуація спостерігається на всьому ТОТ, адже в більшість населення або залишило регіон, або було мобілізовано, або не співпрацює з окупантами", - розповіли у Спротиві.

Нагадаємо, окупаційна влада на окупованих територіях України має проблеми з набором колабораціоністів: лише 10 з 80 кандидатів з окупованих регіонів та Криму пройшли конкурсний відбір.

Низька явка та відсоток успішних кандидатів викликали невдоволення окупантів.

ЦНС
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