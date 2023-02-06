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росіяни спалюють вилучені на тимчасово окупованих територіях України книги

06.02.2023 / 10:01
російські окупанти спалюють в котельнях вилучені на тимчасово окупованих територіях України книги.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Книги вилучаються з фондів загальних і шкільних бібліотек. У Ровеньках (Луганська область) відзначені випадки масового спалювання української літератури в місцевих котельнях", - йдеться в повідомленні.

У центрі зазначають, що практику спалювання книг росіяни ймовірно запозичили у нацистської Німеччини.

"При цьому росіяни виправдовують це тим, що вони вилучають "нацистську літературу", і до переліку такої літератури потрапляють всі українські книги", - підсумували в ЦНС.

Источник: Интерфакс-Украина
книги, ЦНС
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