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Кабмін: Жінки-посадовці можуть безперешкодно відвідувати своїх дітей, які перебувають за кордоном

05.02.2023 / 15:47
Українські жінки, які обіймають посади на державній службі, можуть безперешкодно відвідувати своїх неповнолітніх дітей, які перебувають за кордоном.

Про це передає Укрінформ із посиланням Фейсбук Кабінету Міністрів.

«Нещодавно були запроваджені нові правила перетину кордону для держслужбовців та представників органів місцевого самоврядування. Однак українські жінки-посадовці можуть безперешкодно відвідувати своїх дітей, які перебувають за кордоном», - зазначили в уряді.

Для перетину кордону необхідно надати свідоцтво про народження дитини або завірену копію, чи інший документ, який засвідчує, що ця жінка є матір'ю неповнолітньої дитини. При цьому має бути відмітка у базі Держприкордонслужби про перетин кордону дитиною. Якщо ж такої відмітки немає, потрібно мати довідку про перебування дитини на консульському обліку в іншій країні.

Також жінка-посадовець може перетинати кордон разом зі своєю дитиною.

жінка, кордон
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