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Соколовський: Польща відправила додаткову військову техніку до східного кордону

04.08.2023 / 10:12
До східного кордону Польщі відправили додаткову військову техніку, включно з гелікоптерами.

Про це повідомив перший заступник командувача Генеральним штабом Збройних сил РП, генерал Марек Соколовський, передає Укрінформ із посиланням на Польське радіо.

«Вертольоти готові до боїв, а їхні пілоти - дуже досвідчені фахівці. Їм надано також повноваження до польотів і вдень, і вночі. Частина цих пілотів, ще перебуваючи в Афганістані та Іраку, використовували стрілецьку зброю та ракети, тому у випадку потреби не вагатимуться відкрити вогонь», - сказав генерал.

Порушення повітряного простору Польщі білоруськими гелікоптерами є свідомою провокацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в Польщі, переконаний міністр національної оборони Маріуш Блащак.

«Мусимо усвідомлювати, що провокації будуть тривати. 1 серпня ми ще раз у цьому переконались. Їх буде більше, тим паче у рік виборів. Ще раз хочу наголосити, що східний режим не зможе дестабілізувати Польщу», - сказав Блащак.

Зміцнення польського кордону від гібридних атак зі сходу триває уже не один місяць. За словами міністра, польське військо готове забезпечити безпеку на східному фланзі НАТО.

кордон, Соколовський
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