Соколовський: Польща відправила додаткову військову техніку до східного кордону

Про це повідомив перший заступник командувача Генеральним штабом Збройних сил РП, генерал Марек Соколовський, передає Укрінформ із посиланням на Польське радіо.

«Вертольоти готові до боїв, а їхні пілоти - дуже досвідчені фахівці. Їм надано також повноваження до польотів і вдень, і вночі. Частина цих пілотів, ще перебуваючи в Афганістані та Іраку, використовували стрілецьку зброю та ракети, тому у випадку потреби не вагатимуться відкрити вогонь», - сказав генерал.

Порушення повітряного простору Польщі білоруськими гелікоптерами є свідомою провокацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в Польщі, переконаний міністр національної оборони Маріуш Блащак.

«Мусимо усвідомлювати, що провокації будуть тривати. 1 серпня ми ще раз у цьому переконались. Їх буде більше, тим паче у рік виборів. Ще раз хочу наголосити, що східний режим не зможе дестабілізувати Польщу», - сказав Блащак.

Зміцнення польського кордону від гібридних атак зі сходу триває уже не один місяць. За словами міністра, польське військо готове забезпечити безпеку на східному фланзі НАТО.