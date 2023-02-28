Фінляндія почала будівництво огорожі на кордоні з росією

Роботи на місцевості розпочалися 28 лютого «з розчищення лісу та триватимуть таким чином, щоб будівництво дороги та встановлення паркану можна було розпочати в березні», повідомила фінська прикордонна служба.

Очікується, що пілотний проект на прикордонному переході Іматра буде завершено до кінця червня, додала служба. Будівництво ще 70 кілометрів, головним чином у південно-східній Фінляндії, відбудеться між 2023 і 2025 роками.

Встановити паркан у червні минулого року запропонувала прикордонна служба країни на частині 1340-кілометрового кордону Фінляндії з росією – найдовшого з усіх членів Європейського союзу – щоб допомогти запобігти масштабній нелегальній міграції.