Войти | Зарегистрироваться
04:23

четверг,
07 декабря
Онлайн
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Суспільство

Поліція Фінляндії долучилася до охорони кордону з росією

06.12.2023 / 14:21
Співробітники поліції фінляндії долучилися до охорони кордону країни з росією, який наразі повністю закритий через гібридну операцію рф з використанням мігрантів.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Прикордонна служба Фінляндії попросила у правоохоронців підтримки у забезпеченні заходів з охорони східного кордону, який простягається на понад 1200 кілометрів.

Скільки поліцейських залучили до охорони кордону під керівництвом Прикордонної служби, не повідомляють.

"Не буду розкривати конкретні цифри, тому що це оперативна інформація. Але ці ресурси достатні, і якщо виникне потреба – їх можна додатково збільшити", – зазначив представник поліції Марко Хейккіля.

Він також підтвердив, що такі звернення прикордонників – вкрай рідкісні.

Нагадаємо, з 30 листопада кордон Фінляндії з росією повністю закритий щонайменш на два тижні – можливий рух лише вантажних потягів.

Країна пішла на такий крок після того, як протягом листопада на КПП почали масово прибувати з росії шукачі притулку, громадяни третіх країн. Раніше російські прикордонники не випускали на виїзд мандрівників, у яких немає документів, потрібних для в’їзду до Фінляндії.

кордон, Фінляндія
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
6 декабря
5 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.